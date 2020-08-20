Сеул, , 09:00 — REGNUM Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Центра контроля заболеваний Африканского союза в Эфиопии подписали рабочее соглашение о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

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В рамках соглашения южнокорейская сторона окажет помощь странам Африки в диагностировании и лечении пациентов, а также в отслеживании людей, контактировавших с больными.

Проект инициирован в рамках плана правительства Южной Кореи по налаживанию глобального сотрудничества в целях создания безопасного мира.

В настоящее время в странах Африки выявлено более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 260 тыс. человек.