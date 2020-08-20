Уфа, , 09:06 — REGNUM Завод по производству базальтовых непрерывных волокон и первичных материалов на их основе планируют создать в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный проект на заседании инвестиционного комитета республики представил генеральный директор ООО «Шугур-М» Александр Вишняков.

По его словам, производство, мощностью до 12 тысяч тонн в год, планируется организовать на производственных площадях недостроенной ТЭЦ в Сибае. Данная продукция необходима организациям строительной отрасли региона, добавил он.

Отмечается, что объём инвестиций составит порядка 3,5 млрд рублей, а в случае реализации данного инвестиционного проекта, на предприятии будет создано свыше 400 новых рабочих мест.

Инвестор попросил руководство республики предоставить налоговые льготы, а также содействовать в подключении к коммуникациям.

Отмечается, что данный проект был взят под личный контроль главой Башкирии Радием Хабировым, который поручил Минпромэнерго республики проработать вопрос стабильного обеспечения Зауралья электроэнергией с учётом ввода новых предприятий.

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