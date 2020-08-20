Уфа, , 08:41 — REGNUM Комплекс по производству комбикормов на основе вспученного вермикулита планируют построить в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета республики.

По словам генерального директора ООО «РегионТермоСтрой» Александра Беляева, который предложил создать данное производство, комплекс планируется построить в Баймакском районе. Его продукция будет востребована в различных областях: в агропромышленном комплексе, теплозвукоизоляции, животноводстве, в очистке выбросов в атмосферу от токсичных паров и дыма.

Кроме этого, добавил он, продукт можно использовать в качестве сорбента при сборе разливов нефтепродуктов. Инвестор отметил, что объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей.

Отмечается, что данный инвестиционный проект получил поддержку Инвесткомитета Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии построят комплекс по переработке мусора

Читайте развитие сюжета: В Башкирии создадут завод по производству базальтовых непрерывных волокон