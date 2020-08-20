Уфа, , 08:28 — REGNUM Комплекс по переработке мусора с компостированием органических отходов планируют создать в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Эко-Сити» Семён Земсков на заседании инвестиционного комитета республики.

По его словам, данный комплекс, производительностью сто тысяч тонн отходов в год, планируется построить в Баймакском районе. При этом объём инвестиций составит порядка 541 млн рублей. В случае реализации проекта на предприятии будет создано свыше ста новых рабочих мест.

Отмечается, что Семён Земсков просил правительство региона предоставить льготы по налогам на имущество и на прибыль. Кроме этого, инвестору необходимо содействие в подключении к газу, электрическим сетям, а также строительстве дороги к производству.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее поручил чиновникам включить данный инвестиционный проект в перечень приоритетных, и до конца текущего года доработать с Минпромэнерго республики вопросы по подключению к коммуникациям.

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