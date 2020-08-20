Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 19 августа нефть марки Brent подорожала на 0,45%, до $$45,18 за баррель и намерена продолжить рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупатели изо всех сил пытались достичь новых максимумов, пока не получается. Опасения по поводу снижения спроса из-за коронавируса сдерживает многих трейдеров.

Отчет минэнерго США показал, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 14 августа, сократились на 1,632 млн баррелей (прогноз был — 3,079 млн баррелей), запасы бензина — на 3,322 млн баррелей (прогноз был — 0,999 млн баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 0,152 млн баррелей (прогноз был — 1,053 млн баррелей). По данным Американского института нефти (API), запасы нефти сократились на 4,3 млн баррелей.

Сегодня, 20 августа, на торгах в Азии за баррель Brent дают $45. Цена остается торговаться в диапазоне $44,50 — $45,60.

Снижение курса золота и рост индекса доллара оказали давление на нефтяной рынок. Однако покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста до $46,80.

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