Хабаровск, , 07:13 — REGNUM Хабаровский край станет первым регионом на Дальнем Востоке, где будет реализован по поручению президента РФ Владимира Путина новый инвестиционный проект «Русские Ярмарки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В инвестпроекте участвуют более 170 крупных городов страны. В них появится сеть круглогодичных ярмарок со стилизованными под терема павильонами. Первый торгово-развлекательный комплекс появится в Хабаровске.

Проект реализуется при содействии АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. ООО «Русские ярмарки» уже выбирают подходящий земельный участок для возведения ярмарочного комплекса.

Предполагается, что павильон будет сделан в виде древнерусской крепости. В центре — площадь для проведения культурно-массовых мероприятий, периметр разделят на кварталы, с торговыми и развлекательными павильонами, аттракционами, зонами отдыха и питания.

Терема будут утеплёнными, что даст возможность для круглогодичной торговли. Это будет новым местом притяжения местных жителей и туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, презентация туристического потенциала Тульской области состоялась 19 августа на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области в Яблочный Спас. Тульская область стала первым регионом, представившим гастрономические бренды и весь туристический потенциал в «Патриоте». В числе гостей ярмарку посетил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

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