Берлин, , 06:53 — REGNUM Переход на четырёхдневную рабочую неделю с частичной компенсацией работникам выпадающего дня позволит Германии преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Такого мнения придерживается глава министерства труда ФРГ Хубертус Хайль, пишет 19 августа газета Sueddeutsche Zeitung.

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Авторы публикации поясняют, что чиновник встал на сторону главы промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана, который ранее предложил перевести экономику на новый режим, чтобы дать «ответ на структурные изменения» в таких секторах, как автомобильная промышленность.

В свою очередь, президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер предложил ввести «четырёхдневку», но при этом не компенсировать выпадающий день совсем.

Добавим, во втором квартале ВВП Германии сократился из-за пандемии коронавируса на 10,1% к предыдущему кварталу. Безработица в июле осталась на уровне 6,4%.

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