Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM ПАО «НОВАТЭК» планирует в 2023 году открыть на Камчатке перевалочный пункт и часть транзитного сжиженного газа направить на нужды региона. Помимо этого, компания примет участие в строительстве плавучей станции регазификации, об этом на встрече с врио губернатора Камчатки Владимиром Солодовым заявил председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Дефицит газа сказался на всех отраслях Камчатки. С газа на мазут были вынуждены перевести ТЭЦ Петропавловска-Камчатского. Дополнительные расходы на это в 2020 году составили 1,6 млрд рублей.

«Перспективы всех инвестиционных проектов тоже упираются в газ. Если мы это решим, дальше и круглогодичные теплицы можно строить, и стратегические объекты в Вилючинске, и многое другое. Для меня этот проект действительно знаковый и важный. Буду курировать его лично», — сказал Владимир Солодов.

НОВАТЭК активно осваивает Северный морской путь, и к 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина грузооборот по нему должен составить 80 млн тонн в год. Половина от этого — проекты ПАО «НОВАТЭК».

"Мы уже реализовали громадный проект «Ямал-СПГ» и сейчас реализуем «Арктик СПГ-2» ещё большей мощности. Первую очередь собираемся запускать в 2023 году. И в 2023 году собираемся открыть на Камчатке перевалочный пункт. Уже заказаны плавучие хранилища, и первое будем устанавливать в начале 2023 года», — сказал Леонид Михельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, разработать и утвердить новые программы в сфере газификации дальневосточных регионов России поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.