Бишкек, , 02:15 — REGNUM На учете в органах занятости состоят 100,2 тысячи жителей Киргизии. При этом у 78,6 тысячи из них числятся безработными. Таким образом, уровень официальной безработицы по республике составляет 3,1% от общего количества экономически активного населения.

Наиболее высокий уровень официальной безработицы зафиксирован в южных регионах: в Джалал-Абадской области — 6,3%, в Баткенской области — 5,5% и в Ошской области — 3,4%.

А наиболее низкий наблюдается в столице Киргизии — 1,1% и в Чуйской области — 1,2%.

Среднемесячная номинальная заработная плата без учета малых предприятий в первой половине 2020 года составила 17 999 сомов (16 970 рублей), увеличившись на 10,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

При этом с учетом инфляции реальный рост среднемесячной зарплаты сложился на уровне 4,4%.