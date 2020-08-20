Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Несколько соглашений на общую сумму $8 млрд заключили американские энергетические компании с правительством Ирака, сообщится на сайте минэнерго США.

Документы подписаны в рамках визита иракской делегации в Вашингтон. В частности, речь идет о работах по разведке и добычи нефти на территории Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана и Ирака договорились увеличить товарооборот между собой до $20 млрд в год.

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