Тегеран, , 08:32 — REGNUM 18 августа посол Ирана в Вене Аббас Бакерпур-Ардакани объявил о своих встречах с высокопоставленными австрийскими официальными лицами для рассмотрения путей углубления и укрепления экономических связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 августа.

Он написал в своем твиттере: «У меня была очень дружеская и плодотворная встреча в городе Братиславе (столица Словакии) с Петером Михоком, являющимся президентом Словацкой торгово-промышленной палаты и почетным президентом Федерации мировых торговых палат». По словам Ардакани, была достигнута договоренность по определению дальнейших путей укрепления и углубления ирано-словацких экономических отношений.

Посол также объявил о своей встрече с управляющим австрийского Центрального банка и подчеркнул, что в ходе переговоров был сделан акцент на углублении дружественных отношений между Ираном и Австрией. По его словам, одной из главных тем встречи стало изучение путей развития двусторонних торговых отношений.