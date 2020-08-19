Москва, , 23:39 — REGNUM Мировой спрос на нефть восстановился до 90% от уровня, предшествующего пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 19 августа, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом министр заявил сегодня, 19 августа, в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Новак Kremlin.ru

Напомним, что начало пандемии коронавируса в мировом масштабе совпало с развалом соглашения о сокращении уровня добычи нефти — ОПЕК+. Цена на нефть рухнула более чем на 30%.

В итоге почти все страны — экспортеры нефти смогли договориться о новой сделке по сокращению уровня добычи нефти. Что касается влияния пандемии на сокращение потребления нефтепродуктов, то тут оставалось только ждать, когда появится возможность снимать ограничительные меры.

По словам Новака, на сегодняшний день спрос на нефть в мире восстановился до уровня 90% от уровня до начала пандемии.