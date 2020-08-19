Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM Индексы S&P и Nasdaq обновили исторические максимумы в ходе торгов 19 августа, однако к концу сессии на Уолл-стрит индексы отступили от достигнутых рекордов и ушли в «красную зону».

На закрытии рынка S&P 500 упал на 14,93 пункта (0,44%), до 3374,85 пункта, максимум индекса составил 3399,54 пункта. Nasdaq упал на 64,38 пункта (0,57%), до 11 146,46 пункта, максимум — 11 257,42 пункта.

Индекс Dow Jones к концу торгов снизился на 85,19 пункта (0,31%), до 27 692,88 пункта. Диапазон торгов главного промышленного индекса фондового рынка США составил 27 647,67 — 27 920,42 пункта.

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