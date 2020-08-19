Москва, , 23:28 — REGNUM Россия в июле на 97% выполнила условия сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Об этом сообщил 19 августа министр энергетики Александр Новак.

«В июле мы на 97% выполнили от своего уровня. Для нас это высокий показатель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в августе, исходя из текущих показателей, российская стороны вышла уже на 100-процентное выполнение договорённостей, отметил глава Минэнерго.

Новак добавил, что запасы нефти в июле впервые показали снижение относительно среднего пятилетнего значения, и это «тот тренд, которого пытались достичь с мая». По его словам, это было отражено в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК+.