Анкара, , 23:20 — REGNUM Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море несколько ранее неизвестных газовых месторождений, сообщает 19 августа телеканал Habertürk.

По утверждению телеканала, новые газовые месторождения «высокого качества».

Официальных подтверждений этой информации нет. Точных координат новых месторождений не указывается.

По мнению турецких СМИ, месторождения газа могли быть найдены на участке «Дунай-1», находящемся во внутренних водах Турции недалеко от румынской и болгарской границ.

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