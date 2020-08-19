Ростов-на-Дону, , 20:37 — REGNUM Более двух тысяч километров газопровода и 12 новых газораспределительных станций планируется построить в Ростовской области в ближайшие пять лет. Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, в результате будет газифицировано 22,5 тысячи домовладений в 187 населённых пунктах региона.

Бытовой газ Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Сегодня, 19 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021—2025 годы. Документ предусматривает, что за счет средств компании «Газпром» в Ростовской области будет спроектировано и построено 1,19 тыс. км подводящих газопроводов высокого давления. В свою очередь, Ростовская область берет на себя проектирование и строительство разводящих газопроводов общей протяженностью 1033 км. На проектирование и строительство внутрипоселковых сетей планируется направить около 4,7 млрд рублей.

Выполнение программы обеспечит техническую возможность для подключения 22 478 домовладений, расположенных на территории Ростовской области. Алексей Миллер отметил, что, начиная с 2005 года, уровень газификации Ростовской области вырос на 21,5%. На 1 января 2020 года показатель достиг 89,2%.

«Это очень значимая цифра. Если посмотреть на уровень газификации в целом по России, она значительно превосходит средний показатель по стране. И это говорит о том, что Ростовская область на газовой карте России занимает очень важное место. Если говорить о целях и задачах, которые мы с вами ставим на предстоящую «пятилетку». Социальная направленность нашей с вами работы только усилится. И усилится на селе. Потому что пока на селе в Ростовской области уровень газификации — 70,9%. Мы прекрасно понимаем значимость газоснабжения для аграрного сектора и будем вместе с вами в этом направлении работать», — подчеркнул глава «Газпрома».

Василий Голубев особо отметил, что дальнейшая газификация открывает донскому региону новые возможности для реализации инвестиционного потенциала.

«Для нас принципиально важно развитие инвестиционного потенциала, в том числе — на селе. Речь, прежде всего, о развитии переработки сельхозпродукции, произведённой на Дону. В Ростовской области сохраняется хорошая динамика по экспорту сельхозпродукции, наш регион — один из лидеров по экспорту в Российской Федерации. Селяне собрали отличный урожай: второй в истории донского АПК — 11 млн 681 тыс. тонн ранних зерновых. На зерно сейчас неплохие цены. А это значит, что сельское хозяйство будет с деньгами. В свою очередь, это — обновление техники, новые инвестиции, развитие социальной сферы».

Глава донского региона поблагодарил Алексея Миллера за последовательную работу по газификации Ростовской области и за поддержку различных социальных программ.