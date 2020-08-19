Нур-Султан, , 20:09 — REGNUM В Казахстане планируется создать Агентство международного развития, сообщает 19 августа Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление заместителя главы МИД республики Ержана Ашикбаева.

Судя по заявлению дипломата, сделанному на брифинге в МИД Казахстана, Нур-Султан замахивается на участие в решении актуальных региональных, а также глобальных проблем и собирается продвигать свои внешние интересы в сфере экономики и политики во взаимодействии со странами-партнерами.

Предполагается, что новое агентство, копирующее стилистику американского USAID, планирует продвигать интересы Казахстана за рубежом с помощью грантов, льготных кредитов, технической помощи, а также содействия в реконструкции тех или иных важных объектов.