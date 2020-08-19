Москва, , 19:27 — REGNUM Повышение налога на дополнительный доход от добычи нефти предусматривает пополнение казны государства, однако нужен и компромисс с крупным бизнесом. Об этом ИА REGNUM заявила эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент Наталья Залюбовская.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«О налоге на дополнительный доход от добычи нефти мы узнали в ноябре 2017 года, когда правительство впервые одобрило данный законопроект. Он имел определённые цели и задачи, и для 2017−2018 гг. это было весьма актуально: речь шла о четырёх месторождениях, которые на основании выданных лицензий находились у наших крупнейших нефтяных компаний. Разработка на этих месторождениях была на уровне 5%. Необходимо было повышать уровень разработки, в это надо было вкладывать деньги. Более того, бюджету это давало бы порядка 50−60 млрд рублей в месяц», — сказала Залюбовская.

Она также отметила, что компаниям нужны новые месторождения, потому как старые иссякают, и такого рода нововведение было обоюдоинтересным, «и на тот момент это было действительно острым и актуальным»: «На сегодняшний день ситуация немного меняется, и те пилотные проекты, которые были запущены в 2019 году, их значение сейчас нивелировано с учётом полного кризиса отрасли. Здесь и внутренний фактор, и внешнеэкономический фактор, и падение цен на нефть, и переизбыток нефти на внутреннем рынке. Продавать нефть некуда, запасы переполнены. Совсем недавно внутренний рынок начал использовать ту добычу, которая имела место за первые полгода 2020 года, и это не в полном объёме, потому что перевозок как таковых на сегодняшний день ещё нет. Поэтому отрасль в кризисе, и по этой причине письмо нефтяников обращено к президенту РФ Владимиру Путину с тем, что они понимают важность и значимость налога на дополнительный доход от добычи, но в условиях современных реалий это практически невозможно. Действительно, нужно всё считать и принимать решение, поскольку тут нет установленных законом правил, и нужно принимать решение с точки зрения поддержки отрасли».

Залюбовская отметила, что если справедливо и жёстко оценивать эту ситуацию, то «если это собственность РФ и если это передаётся частным компаниям, то государство должно на этом зарабатывать»: «Данный налог, безусловно, нужен и актуален, без этого казну не пополнить. Думаю, что требования, выставленные за 2019 год, вполне обоснованы: казну надо пополнять. Нужно идти на компромисс, чтобы и выполнять задачи, поставленные перед государством, и поддержать отрасль, потому как не только мелкий и средний, но уже и крупный бизнес плачет, и это очень тревожно».