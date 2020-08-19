Москва, , 19:07 — REGNUM После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российский бизнес не может повышать цены, так как рискует лишиться потребителей, считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с разными данными по инфляции в РФ, представленными Росстатом и исследовательским холдингом «Ромир».

"Я в данном случае больше доверяю Росстату. Для расчета потребительской инфляции они используют широкий набор товаров и услуг. «Ромир» считает инфляцию по данным панели домохозяйств, которая не отличается высокой точностью, — сказал Зубец. — Что касается реальной инфляции, то она на самом деле невелика в силу ограничений спроса. После кризиса платежеспособность населения упала, и бизнес не может повышать цены под риском потери потребителей и вылета с рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, представленных Росстатом, более чем в 4,5 раза.

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