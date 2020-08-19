Москва, , 18:59 — REGNUM Счётная палата России выявила нарушения при использовании бюджетных средств в 2020 году на общую сумму около 50 млрд рублей. Об этом 19 августа сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, с начала текущего года Счётная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.

«Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счётной палаты по нарушениям министерств и ведомств», — приводит слова Кудрина пресс-служба Кремля.

Глава Счётной палаты отметил, что в 50 млрд рублей оцениваются «нецелевое использование бюджетных средств, нарушения бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок».

«Всё это задокументировано, представлено в соответствующие органы, — министерства и ведомства, как правило, сразу же исправляют и вносят изменения в документацию, — даже есть административное взыскание и освобождение от работы», — отметил он.

Кудрин также сообщил, что Счетная палата в текущем году проведёт проверку расходования бюджетных средств, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, бесконтактных термометров и прочего оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

«Большие средства выделены на поддержку экономики. Как правило, это было быстро, очень упрощённые процедуры. Сейчас, скорее, к концу года, выходим на анализ того, как использовались эти средства, все ли процедуры были использованы», — сказал он.

Кроме этого, как сообщил Кудрин, по запросам Государственной думы и Совета Федерации в текущем году запланировано несколько проверок, связанных с оценкой и анализом стимулирующих выплат врачам, работающим с больными COVID-19.

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