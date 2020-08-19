Москва, , 18:18 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьер-министром Романом Головченко, сообщает 19 августа пресс-служба российского правительства.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

Уточняется, что главной темой переговоров было наращивание торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии, а также вопросы кооперации деятельности в энергетической сфере.

Кроме того, Михаил Мишустин и Роман Головченко подтвердили важность дальнейшего усиления взаимодействия двух стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа премьер-министр Польши призвал Евросоюз оказать Белоруссии «помощь» для уменьшения её зависимости от России в энергетической сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске оценили последствия отказа от Союзного государства с Россией