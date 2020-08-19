Бишкек, , 18:13 — REGNUM Доходы бюджета Киргизии в январе — июле 2020 года составили 76,3 млрд сомов (71,9 млрд рублей), что на 10,1%, или на 8,6 млрд сомов (8,1 млрд рублей) ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает министерство финансов.

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Основной причиной резкого уменьшения доходной части казны стало снижение на 16,8%, или на 10,7 млрд сомов (10,1 млрд рублей) поступлений в бюджет налогов и таможенных платежей.

Так, с начала года налоговая служба перечислила в госказну 39,9 млрд сомов (37,6 млрд рублей), что на 10,3% меньше запланированного. А таможенная служба — сразу на 38,2% меньше установленного правительством планового показателя.

В то же время неналоговые доходы бюджета Киргизии за семь месяцев текущего года составили 17 млрд сомов (16 млрд рублей), что на 5,1% больше прошлогоднего показателя. Рост наблюдается по прибыли госпредприятий, прибыли Национального банка, плате за аренду, штрафам и добровольным трансфертам.