Бишкек, , 18:06 — REGNUM В первом полугодии 2020 года микрокредитные организации предоставили населению Киргизии займы на общую сумму около 16 млрд 115 млн сомов (15 млрд 197 млн рублей), что на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

При этом число получателей увеличилось по сравнению с прошлогодним на 30% и достигло 382,8 тысячи человек.

Больше всего микрозаймов получили жители Ошской области — около 3 млрд 654 млн сомов (3 млрд 445 млн рублей). На втором месте расположилась Джалал-Абадская область — 2 млрд 563 млн сомов (2 млрд 417 млн рублей). А третье досталось столице Киргизии — 2 млрд 248 млн сомов (2 млрд 120 млн рублей).

Затем следуют Чуйская область — 2,06 млрд сомов (1 млрд 943 млн рублей), Иссык-Кульская область — более 1 млрд 798 млн сомов (1 млрд 696 млн рублей), Баткенская область — около 1 млрд 367 млн сомов (1 млрд 289 млн рублей) и Нарынская область — 1 млрд 159 млн сомов (1 млрд 93 млн рублей).

Замыкают список крупнейший мегаполис юга республики, город Ош — чуть больше 694 млн сомов (655 млн рублей) и Таласская область — 569 млн сомов (около 537 млн рублей).

Из общего объема выданных в Киргизии микрокредитов 34,9% направлено на развитие сельскохозяйственной деятельности, 25,8% потрачено на потребительские нужды, а еще 10,4% вложено в развитие сферы торговли и общественного питания.