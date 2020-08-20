Москва, , 08:00 — REGNUM Экспорт продукции АПК в I полугодии увеличился на 18% и превысил 13 млрд долларов, сообщила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

«По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки продукции АПК общей стоимостью более 13 млрд долларов США. Это на 2 млрд долларов или на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявила Абрамченко.

Ведущим покупателем отечественной продукции АПК в 2020 году является Китай, импортировавший российского продовольствия на сумму 1,9 млрд долларов, что на 35% больше, чем в первом полугодии 2019 года. На втором месте находится Турция с показателем 1,5 млрд долларов (+42%), на третьем — Казахстан, объем поставок в который составил 974 млн долларов (+20%), отметила вице-премьер.

«Главными драйверами стали растительные масла и зерновые культуры, кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара», — отметила Абрамченко.

Российская сельхозпродукция в первом полугодии экспортировалась в 149 стран мира. Лидирующей торговой позицией России является зерно, на его долю пришлось 27% общего объема поставок продукции АПК. Экспорт зерновых культур в физическом объеме увеличился на 25% — до 17,6 млн тонн, позитивную динамику, в частности, показали пшеница, кукуруза и ячмень. Крупнейшими странами-покупателями российского зерна остаются Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Кроме того, за рубеж отправлено 343 тыс. тонн мясной и молочной продукции на сумму 564 млн долларов, что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя. Лидирующие позиции в категории занимает мясо птицы, экспорт которого увеличился в 2,2 раза — до 223 млн долларов, в первую очередь благодаря почти десятикратному росту продаж в Китай. К крупнейшим покупателям этой группы товаров также относится Казахстан и Украина.

По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на 25 млрд долларов. Минсельхоз России ожидает выполнения целевого показателя, чему будут способствовать реализуемые меры господдержки производителей экспортно ориентированной продукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия снизила импорт продуктов питания на треть и вошла в число мировых лидеров по поставкам, заявил Минсельхоз, подводя очередные итоги действия продовольственного эмбарго, введенного указом президента РФ от 6 августа 2014 года.

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