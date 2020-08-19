Ульяновск, , 17:55 — REGNUM В Ульяновской области по каждому объекту долевого строительства сформируют группу контроля для эффективного расходования выделенных средств. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам встречи, посвящённой вопросам завершения строительства многоквартирных долгостроев.

Глава региона подчеркнул, что нельзя «ослаблять внимание к теме дольщиков».

«Достройка проблемных объектов — уже не хозяйственно-финансовая деятельность застройщика, в которую никто не вмешивается. Это бюджетные деньги, и за их расходованием должен быть установлен жесткий контроль», — сказал Сергей Морозов, поручив создать контрольные группы по каждому проблемному объекту.

В группы будут включены должностные лица, депутаты и дольщики, «чтобы они фиксировали ход и качество работ». Данный вопрос будет поднят на заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании Ульяновской области, в том числе в части дополнительного выделения бюджетных средств.

«Сейчас озвучивается сумма в 150 млн рублей, чтобы 676 семей получили своё жилье. Фракция вышла с инициативой закрепить за каждым проблемным домом депутата», — сказал Первый вице-спикер, глава ульяновских единороссов Василий Гвоздев.

Глава Ульяновска Сергей Панчин подчеркнул, что если будут созданы такие контрольные группы, то «получится серьезная команда», которая сможет ежедневно отрабатывать вопросы и «докладывать о работах, которые проводятся на объектах».

Руководитель регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Дмитрий Плохих сообщил, что на данный момент в микрорайоне Запад-1 достраиваются три дома, в том числе по дому № 31 будут переданы документы для его подготовки к вводу в эксплуатацию. Дома №№ 37 и 46 планируют сдать до конца 2020 года.

Отметим, что в Ульяновске дольщикам оказывается социальная поддержка, действует рабочая группа по урегулированию вопросов обманутых дольщиков и работает горячая линия.

Напомним, в 2020 году на достройку проблемных объектов выделено 152 млн рублей. Это позволило достроить пять домов в микрорайоне Запад-1, жильё получили около 800 семей. В августе выделено 93 млн рублей на достройку домов №№ 37, 46. Осенью планируется выделить еще 30 млн рублей для достройки дома № 35.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с руководителем Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым и обсудил вопрос достройки домов застройщиков-банкротов. На встрече речь шла о семи проблемных объектах.

Всего за последние два года в регионе сдано 14 долгостроев.