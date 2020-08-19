Архангельск, , 17:50 — REGNUM В 2020 году в Архангельской области значительно увеличат объемы реконструкции дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

«Отсутствие транспортного сообщения мешает комфортной жизни граждан и серьезно ограничивает развитие экономики региона. Конечно, эту проблему также будем решать. Если говорить о генеральной схеме транспортной инфраструктуры — я вижу три приоритетных направления: от Архангельска на юг, с разветвленной сетью по населенным пунктам; на запад — через Онегу и далее на Карелию, Мурманск и Финляндию; и третье направление, не менее важное, — это Архангельск — Мезень […] По итогам 2020 года в регионе будет реконструировано на 42% дорог больше, чем в 2019 году», — написал глава региона.

Он также напомнил, что президент одобрил проект по строительству дороги до Онеги.

«Сегодня, из 160 километров пути, 115 — просто грунтовка. А должно быть — нормальное асфальтовое покрытие по всему маршруту. К приведению дороги в надлежащий вид приступим в следующем году, а окончательно завершим реконструкцию к 2025 году», — сообщил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, Цыбульский зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Архангельской области. Выборы состоятся 13 сентября. Помимо него на кресло главы региона претендуют еще пять человек.