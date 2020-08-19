Сыктывкар, , 17:37 — REGNUM Троицко-Печорский район Республики Коми получит больше 13 млн рублей в этом году на благоустройство территорий. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба во время ежедневного видеообращения к жителям республики.

«В рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда» в Троицко-Печорском районе будут благоустроены пять общественных территорий. В самом поселке обновят спуск к р. Мылва, проведут санитарную вырубку деревьев, обустроят парковку. Также по проектам освещение, тротуары, газон и малые архитектурные формы», — отметил Уйба.

По словам руководителя региона, передает «Комиинформ», общая стоимость благоустройства в Троицко-Печорске по нацпроекту составит 5,5 млн рублей.

Благодаря инициативе и активности неравнодушных жителей, в Троицко-Печорском районе реализуются и десять инициатив по программе «Народного бюджета». Жители выбрали проекты по благоустройству территорий, в том числе спортивной площадки, а также по ремонту домов культуры и учреждений образования.

Для реализации «Народного бюджета» муниципалитет получит 7,8 млн рублей.