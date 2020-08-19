Москва, , 17:37 — REGNUM Один из важнейших факторов, повлиявших на сокращение в России объемов потребительских кредитов, пандемия, которая привела к ограничениям, снижению деловой активности и, следовательно, к снижению спроса на кредитные ресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Я не думаю, что сегодня мы можем говорить о том, что это необратимые процессы. По мере выхода из карантина, по мере окончания отпускного периода спрос на кредиты будет расти. Это не приведет к какому-то сжатию потребительского спроса. Мы сегодня видим как раз оживление экономики. Учитывая влияние внешних факторов на экономику, темпы роста объемов выдачи потребительских кредитов будут отставать от темпов роста экономики, во всяком случае в ближайшее время. Я думаю, что если устойчивый рост экономики будет на протяжении 4−5 месяцев, то темпы роста кредитования будут расти и, может, будут даже опережать темпы роста экономики», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным социологов, хотят взять ипотечный кредит 20% жителей России. Исключают такую возможность 62% опрошенных.