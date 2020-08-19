Москва, , 17:23 — REGNUM Усиление в России спроса на кредиты может быть косвенным показателем того, что у населения достаточно позитивные ожидания о будущих доходах, поэтому они и берут кредиты на товары длительного пользования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Рост потребительского кредитования, как правило, рассматривается в качестве одного из очень важных факторов, свидетельствующих о стабильности в экономике и переходе экономики на траекторию экономического роста, — сказал Твердохлеб. — Именно усиление спроса на кредиты является косвенным показателем того, что у населения достаточно позитивные ожидания о будущих доходах, поэтому они и берут кредиты на товары длительного пользования и т. д. Недостаток тут в том, что значительное число потребительских кредитов взяты в микрофинансовых организациях».

Более важным фактором, по словам экономиста, чем закредитованность как таковая, является изменение объема проблемных задолженностей.

«Однако темпы роста проблемной задолженности отстают от темпов роста задолженности по кредитам, что скорее является положительным сигналом», — подчеркнул Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России кредитные обязательства перед банками имеет почти половина жителей страны.