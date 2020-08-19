Армянск, Крым, , 17:17 — REGNUM В филиале ООО «Титановые инвестиции» в Армянске Республики Крым прокомментировали слухи о кислотном облаке в районе города, которые появились в социальных сетях.

«Вчера начали процедуру запуска одного из цехов. Он был в режиме разогрева и переходил на другую стадию. В режиме перехода образовалось незначительное облако, которое рассеялось в течение 10 минут. Оно никакого вреда экологии не несло», — сообщил телеканалу «Крым24» директор завода Эдуард Курмачев.

Выбросов на предприятии, подчеркнул Курмачев, быть не может, так как предприятие находится в ремонте последние три месяца и процесс запуска производства только начался.

«Никаких техногенных аварий, взрывов, хлопков и розливов не могло произойти, серной кислоты на заводе нет в наличии», — добавил он.

Ситуацию также прокомментировал глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Буквально утром, 19 августа, поступило несколько сообщений от граждан, что в городе присутствует запах кислоты. Администрация Армянска обратилась за разъяснениями к заводу «Крымский титан», где рассказали о запуске сернокислотного производства. В 9:00 уже начали работу лаборатории, которые не зафиксировали превышения вредных веществ», — сообщил он «Крыму24».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа — сентябре 2018 года в Армянске был зафиксирован выброс в атмосферу вредных веществ. Тогда предприятие было приостановлено, в городе объявили ЧС, а детей вывезли в санатории Крыма.