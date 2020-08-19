Лондон, , 17:13 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торговой сессии 19 августа, обе основные марки потеряли около 1% цены.

Нефтяная вышка lalabell68

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 55 центов (1,21%), до $44,91 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на 46 центов (1,07%), до $42,66 за баррель.

Нефть марки Brent находится вблизи «заколдованной» отметки $45 уже вторую неделю. На рынок положительно влияют сокращения ОПЕК+ и постепенное восстановление экономики, однако инвесторов пугает возможность «второй волны» COVID-19.

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