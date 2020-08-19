Москва, 19 августа 2020, 17:09 — REGNUM В ситуации, когда Росстат и исследовательский холдинг «Ромир» публикуют разные данные об уровне личной инфляции в России, каждый прав по-своему. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что рассчитанный холдингом показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, представленных Росстатом, более чем в 4,5 раза.
Росстат же, как пояснила Лебединская, оценивает уровень инфляции, сопоставляя данные о стоимости товаров-представителей как в центре населенного пункта, так и на окраине на определенную дату, собранные профессиональными интервьюерами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат объявил, что холдинг «Ромир» использовал при оценке уровня инфляции в России методологию расчета, которая отличается от официально принятой.