Москва, , 17:09 — REGNUM В ситуации, когда Росстат и исследовательский холдинг «Ромир» публикуют разные данные об уровне личной инфляции в России, каждый прав по-своему. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что рассчитанный холдингом показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, представленных Росстатом, более чем в 4,5 раза.

«Это разные методики и разная информационная база, — сказала Лебединская. — «Ромир» оценивает уровень инфляции с точки зрения домохозяйства по динамике стоимости купленных товаров за определенный период. Каждая хозяйка знает, сколько молока и хлеба надо семье. Вот только хлеб может быть куплен 1-го числа и 20-го, но в разных магазинах, разных производителей и по разной цене. Личная инфляция привязана к личному набору товаров и услуг. Например, гражданин ведёт здоровый образ жизни, и рост цен на алкогольную и табачную продукцию никак не отразится на его бюджете. У тех граждан, которые покупают эти группы товаров, рассчитанный уровень инфляции будет завышен».

Росстат же, как пояснила Лебединская, оценивает уровень инфляции, сопоставляя данные о стоимости товаров-представителей как в центре населенного пункта, так и на окраине на определенную дату, собранные профессиональными интервьюерами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат объявил, что холдинг «Ромир» использовал при оценке уровня инфляции в России методологию расчета, которая отличается от официально принятой.