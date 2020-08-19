Нью-Йорк, США, , 16:51 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно 19 августа, однако индексы S&P и Nasdaq почти сразу после старта торгов обновили исторические максимумы, достигнутые днем ранее.

К настоящему моменту индекс S&P 500 поднялся на 3,92 пункта (0,12%), до 3393,70 пункта, максимум пока составляет 3395,70 пункта. Nasdaq опустился на 8,57 пункта (0,08%), до 11 202,27, однако ранее достиг максимума в 11 234,47 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones пока далек от исторических рекордов, однако он тоже вырос — на 81,21 пункта (0,29%), до 27 859,28 пункта. Максимум Dow — 27 896,25 пункта.

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