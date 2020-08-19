Берлин, 19 августа 2020, 16:27 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa достигла соглашения с профсоюзом пилотов Cockpit о пакете мер по сокращению расходов, 19 августа сообщает агентство Reuters.
Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»
Согласно заявлению компании, пилоты согласились на сокращение доплат, и пенсионных выплат и компенсаций до конца 2020 года в обмен на гарантии занятости как минимум до второго квартала 2021 года. Также Lufthansa согласовала с профсоюзом пилотов решение отложить повышение основной заработной платы до января 2021 года.
Читайте также: Индия намерена возобновить авиасообщение с 13 странами