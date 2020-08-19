Уфа, , 16:27 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между Башкирией и федеральными институтами подписали на втором Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье» в Сибае. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, главой республики Радием Хабировым и президентом Центра стратегических разработок Александром Синицыным было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом и правительством Башкирии, в рамках которого планируется вести совместную работу в информационно-аналитической, научной, а также экспертно-аналитической сферах. Это необходимо для решения важнейших задач по социально-экономическому развитию республики, а также для структурного преобразования экономики региона.

Кроме этого, соглашение о сотрудничестве было подписано и с Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов РФ. В рамках данного соглашения планируется проведение различных форумов, круглых столов, консультаций и других мероприятий. Кроме этого, планируется создать совместные рабочие группы для содействия созданию эффективного социально-экономического развития региона, а также для повышения его инвестиционной привлекательности.

Отмечается, что первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров подписал соглашения о намерениях по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и других отраслях. В частности было подписано соглашение с ООО «Времена года» по строительству оптово-распределительного центра мощностью единовременного хранения 100 тысяч тонн овощей, с ООО «ДМС» для строительства завода по производству молочной продукции мощностью 350 тонн в сутки, а также с торговым, финансовым и консалтинговым предприятием ООО «Полюс» для реализации коммерческих и социальных инициатив.

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