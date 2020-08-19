Кемерово, , 16:20 — REGNUM В Кемеровской области на поддержку растениеводства в текущем году планируется направить около 320 млн рублей. Сельхозпроизводители региона получают «погектарную» поддержку, субсидии на освоение брошенных земель, производство масличных культур, элитных семян. Также действует региональная программа льгот на приобретение минеральных удобрений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Власти отмечают, что уже видны результаты поддержки — рост сельскохозяйственного экспорта. Так, экспорт семян рапса по итогам первого полугодия составил 24,2 тысячи тонн (в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года).

«Рост экспорта показывает, что продукция аграриев Кузбасса востребована за рубежом, у сельскохозяйственного сектора хорошие перспективы развития, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сегодня Кузбасс входит в тройку регионов Сибири с наиболее высоким уровнем использования сельхоззезмель. Аграрии взяли курс на внедрение новых подходов и повышение эффективности работы».

Основные направления экспорта в 2020 году — Белоруссия, Китай, Монголия и Казахстан, в 2019 году — Белоруссия и Китай.