Москва, , 15:48 — REGNUM По итогам июля 2020 года самым покупаемым авто Е-сегмента в России на вторичном рынке стал седан Toyota Camry. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц в РФ было перепродано 7908 экземпляров моделей Camry. Это на 17,4% больше, чем год назад за аналогичный период.

На втором месте на вторичном рынке Е-сегмента модели Mercedes-Benz E-Класс. Их в прошлом месяце приобрели 3630 автолюбителей, что на 12,3% больше, чем в июле прошлого года. Тройку лидеров замыкает BMW 5-Серии с результатом 3102 проданных экземпляра. Здесь мы наблюдаем рост на 17,4%.

Пятёрку лидеров в данном топе замыкают модели Audi A6 (2160 ед.; +10,7%) и Nissan Teana (1662 ед.; +13%).

Всего по итогам июля нынешнего года в РФ на вторичном рынке было куплено 25 913 машин Е-сегмента — на 14% больше, чем год назад.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2020 года в России было перепродано 81 224 экземпляра автомобилей Е-сегмента, что на 17% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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