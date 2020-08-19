Бишкек, , 15:42 — REGNUM Несмотря на то, что наступил маловодный период, из-за которого снизился объем производства электроэнергии, в Киргизии веерных отключений электричества в осеннее и зимнее время не будет. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Правительство предпринимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также глава правительства сообщил, что подготовка к осенне-зимнему периоду ведется в соответствии с графиком — закупается уголь для ТЭЦ и котельных, проводится ремонт отопительной сети и оборудования.