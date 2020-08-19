Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM С августа 2020 года Петербург прекратит совершать возвраты из бюджета по акцизам на средние дистилляты. Это позволит сохранить в казне более 4,7 млрд рублей. Об этом 19 августа сообщили в комитете финансов Смольного.

С 1 августа акцизы на средние дистилляты распределяются между региональными бюджетами по дифференцированным нормативам. По новому механизму северной столице удастся сократить выпадающие доходы.

К такому решению позволило прийти взаимодействие Смольного с министерством финансов, в результате чего 31 июля были приняты поправки в Бюджетный кодекс России.

С 2016 года бюджет Петербурга нес потери от возвратов акцизов на средние дистилляты. В Петербурге их не производят, так что доходы в виде акцизов город не получал. При этом здесь зарегистрированы 40 поставщиков бункерного топлива, которые предъявляют серьезные суммы акцизов к возмещению из городского бюджета. Объем выпадающих доходов в 2019 году составил 3 млрд рублей, а потери бюджета Петербурга с 2016 года по июль 2020-го — почти 13 млрд рублей.

Аналогичные существенные потери несли Калининградская, Мурманская и Ростовская области, Якутия, Краснодарский и Приморский края. Более того, понятие средних дистиллятов расширилось. Теперь к ним относят все темные нефтепродукты, включая мазут.

Без упомянутого закона в 2020 году сумма возвратов из бюджета Петербурга могла бы увеличиться до 8 млрд рублей, или в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом. Фактический объем возвратов за январь-июль текущего года уже составил 3,2 млрд рублей.

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