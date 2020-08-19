Бишкек, 19 августа 2020, 15:39 — REGNUM До конца 2020 года 79 сёл в регионах Киргизии получат полноценный доступ к чистой питьевой воде в рамках госпрограммы развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Хоакин Соролья. Жажда (фрагмент). 1905
Хоакин Соролья. Жажда (фрагмент). 1905

По словам высокопоставленного чиновника, на эти цели из республиканского бюджета уже выделили 250 млн сомов (235,7 млн рублей) и планируют выделить еще столько же.

Помимо этого, как отмечает глава правительства, на обеспечение киргизстанских сёл чистой питьевой водой ранее были получены кредиты и гранты от международных партнеров.