Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Аграрии Ростовской области через неделю приступят к закладке урожая, который будет собран в 2021 году. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 августа на форуме «День донского поля».

«Через неделю начнем посевные работы по озимым и другим культурам. Прибавка по посевным площадям в этом году точно будет, в ходе подготовительных работ намечен рост площадей под озимые», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что труженики донского села в 2020 году собрали 11 млн 681 тыс. тонн ранних зерновых культур. Аграрии обмолотили урожай на площади 2,8 млн га. В сентябре земледельцы приступят к сбору кукурузы на зерно и риса. В настоящее время ведётся уборка подсолнечника.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор посетит агрофорум «День донского поля»