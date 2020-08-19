Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM Жалобы на убытки, обозначенные автотранспортными перевозчиками Ростова-на-Дону в открытом письме губернатору Василию Голубеву, будут детально изучены. Об этом сообщил глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».

"Я осведомлён о публикациях в газетах, интернете о проблемах транспортников. Это требует проверки и внимания. Я дал поручения заместителю губернатора и минтрансу рассмотреть вопрос и внести предложения. Затем уже минэкономики и минфин будут работать над этой проблемой», — сказал Голубев.

Перевозчики пожаловались, что недополучают свыше 900 млн рублей. Это откладывает негативный отпечаток на выплату заработной платы и лизинговые платежи.