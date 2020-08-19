Москва, , 15:28 — REGNUM Базовая комплектация роскошного кроссовера Mercedes-Maybach GLS в РФ будет составлять 14,33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что дилеры немецкой компании в России уже начали приём предварительных заказов новый кроссовер.

Длина новинки равна 5205 мм, а межосевое расстояние колёс составляет 3135 мм. Под капотом GLS 600 функционирует четырёхлитровый битурбированный двигатель V8 производительностью 557 «лошадей», который агрегатируется со стартер-генератором EQ-Boost и 9-позиционным «автоматом».

Внешне Maybach GLS выделяется иной решёткой радиатора, хромированными деталями и колёсными дисками размером 22 дюйма.

Ранее компания АО «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзывной компании. Под отзыв попали 1246 автомобилей Mercedes-Benz Vito, реализованные в период с июля 2014 года по июнь 2018 года.

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