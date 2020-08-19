Киев, 19 августа 2020, 15:23 — REGNUM Министерство экономики Украины ухудшило прогноз урожая зерновых нынешнего года до 70 млн тонн, сообщила 19 августа пресс-служба ведомства.
Предыдущий прогноз общего валового сбора зерновых на Украине по всех категориях хозяйств составлял 72,1 млн тонн. Как отмечает министерство, снижение прогноза объясняется потерями потенциального урожая кукурузы, передает корреспондент ИА REGNUM.
В сообщении отмечается, что погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение.
«Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна — на уровне 70 млн тонн», — заявил замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий.
Министерство отмечает, что крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы ожидаются в Черкасской, Одесской и Кировоградской областях Украины.
ИА REGNUM напоминает — накануне стало известно, что власти страны вместе с участниками рынка зерна согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году на уровне 17,5 млн тонн пшеницы. По мнению правительства, именно эта цифра сбережет и внутреннюю продовольственную безопасность Украины, и экспортные возможности страны.