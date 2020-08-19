Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону 83% заведений общественного питания пережили так называемый «коронакризис», сообщили ИА REGNUM в городской администарции 19 августа.

«Из 1 тыс. 935 объектов общественного питания, зарегистрированных на территории Ростова-на-Дону, возобновлена работа 1 тыс. 606 кафе и ресторанов. Это 83% от их общего числа, что можно считать очень хорошим показателем, если учесть почти пятимесячный вынужденный перерыв в их работе, вызванный коронавирусными ограничениями», — привёл данные начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

По словам чиновника, индустрия развлечений пока не полностью вернулась к жизни до вынужденного применения ограничений. Однако вероятность того, что городской общепит полностью восстановит докризисные объёмы, достаточно велика.

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