Ташкент, , 15:06 — REGNUM Производство мраморной говядины планируют запустить в Узбекистане в 2022 году, сообщили в пресс-службе компании Jizzax Organic.

В октябре 2020 года в республику планируется завести 5 тыс. голов высокопородного скота из России и США. Отмечается, что в настоящее время спрос на такое мясо удовлетворяется за счет импорта.

В компании добавили, что запуск производства на территории Узбекистана позволит снизить стоимость мраморной говядины. Объем инвестиций в проект составит $55 млн. Треть суммы пойдет на покупку материнского скота.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому производители животноводческой продукции получат дополнительные государственные субсидии в 2020—2022 годах.

Читайте также: Власти Узбекистана выделят дополнительные субсидии для животноводства