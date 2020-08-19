Сибай, Башкирия, , 15:18 — REGNUM Город Сибай, расположенный в Башкирии, может стать пилотным проектом создания малых агломераций. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на пленарном заседании «INNOREGION: Города, в которых хочется жить», которое прошло в рамках всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».

Первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров отметил, что в Зауралье находится огромное количество разных ресурсов, таких как камень, лес, руда, химическое сырьё, а также различная сельхозпродукция и заповедные места. Несмотря на это, инвестиционная привлекательность каждого района недостаточна для того, чтобы привлечь крупных инвесторов, хотя совокупность ресурсов выглядит очень внушительно.

Он подчеркнул, что в настоящее время Сибай является базовым с точки зрения предоставления социальных услуг для жителей Зауралья. Здесь находится институт и другие учебные заведения, медицинские учреждения, а также объекты культуры и другие объекты, которые делают его точкой притяжения для людей.

Чиновник также рассказал о необходимости создания рабочих мест в этом районе. По его словам, Сибай может стать центром по переработке сельскохозяйственной и другой продукции, поскольку является логистическим узлом.

Назаров отметил, что в Башкирии расположены несколько таких малых агломераций. В связи с этим он предложил начать пилотный проект в Зауралье, а позже этот опыт распространить и на другие районы.

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