Римини, Италия, , 14:57 — REGNUM Ситуация на рынке труда Италии несколько улучшается, но до восстановления еще далеко, заявил в среду, 19 августа, глава национальной службы статистики Istat Джан Карло Бланджардо.

Для возвращения к прежнему уровню нужно, чтобы имеющиеся отдельные позитивные сигналы трансформировались в структурные изменения, отметил он.

Дистанционная работа — это одно их «окон возможностей», но этот режим подходит не всем профессиям и ситуациям, а потому не может решить всех проблем, считает Бланджардо.