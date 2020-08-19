Минск, , 14:51 — REGNUM В Белоруссии на валютно-фондовой бирже белорусский рубль подешевел по отношению к российскому рублю, доллару США и евро. Это следует из данных торговой площадки по состоянию на 19 августа.

В частности, доллар подорожал на 0,18 копеек, до 2,4695 рубля, евро — на 1,49 копеек, до 2,9485 рубля, российский рубль — на 1,12 копейки, до 3,3713 рубля за 100 российских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа около 100 экономистов из 17 стран мира направили белорусским властям письмо, в котором предупредили об экономическом упадке, если власти не откажутся от сопротивления демонстрантам.

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