Сеул, , 15:02 — REGNUM К 2024 году власти Южной Кореи намерены повысить уровень энергоэффективности страны и снизить электропотребление. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Данное решение было принято в ходе заседания комитета по энергетики 19 августа.

В рамках плана, рассчитанного на 2020 — 2024 год, в стране намерены повысить уровень энергоэффективности на 13%, а также снизить энергопотребление на 9,3%.

Известно, что для достижения данной цели правительство страны намерено расширить финансовую и налоговую поддержку перспективных энергосберегающих проектов.